Vor einem Jahr knallte im Horstring ein Autofahrer gegen eine Straßenlaterne – dann war es an der Kreuzung, die zur der A 65 führt, dunkel. Sehr zum Missfallen der Anwohner, denen ohnehin zu viel gerast wird. Seit Kurzem gibt es wieder Licht. Warum das so lange gedauert hat? „Der Ersatz der neuen Lampe wurde bereits im vergangenen Jahr beauftragt“, berichtet Ricarda Bodenseh von der Stadt-Pressestelle. „Aufgrund von hoher Auslastung und Zulieferengpässen hat sich die Montage verzögert.“ Die Dauer der Reparatur hänge von der Art des Schadens und dem Leuchtentyp ab. „Muss die komplette Leuchte mit Aufsatz, Mast und Fundament erneuert werden, dauert die Reparatur in der Regel je nach Lieferzeit der Ersatzteile rund vier Wochen.“ Auch wenn es nun wesentlich länger als vier Wochen gedauert hat, so ist die Kreuzung nun wieder beleuchtet. Die Reparaturkosten betragen 800 Euro.