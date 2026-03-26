Dass die AfD versucht, den verstorbenen Alt-Oberbürgermeister für eigene Zwecke zu missbrauchen, ist ekelhaft. Aber das hat in dieser Partei Methode.

Bitchmove war 2011 eines der Jugendwörter des Jahres. Übersetzt bedeutet es, dass einer versucht, sich auf unfaire Weise einen Vorteil verschaffen zu wollen. Die AfD-Fraktion hat in der jüngsten Sitzung des Landauer Stadtrats einen Bitchmove hingelegt, indem sie einen Verstorbenen für eigene politische Zwecke missbrauchen wollte.

Fraktionschef Norbert Herrmann brachte ganz unschuldig anmoderiert den Antrag ein, eine Straße, eine Allee oder gar einen Platz aufgrund seiner herausragenden Verdienste für Landau nach Alt-Oberbürgermeister Christof Wolff zu benennen. Dass der Christdemokrat, der Ende Januar im Alter von 84 Jahren gestorben war, Großes für die Stadt geleistet hat, ist unbestritten. Aber gerade Wolff würde sich im Grabe herumdrehen, würde er auf einen Antrag der AfD hin geehrt.

Das christliche Menschenbild war die moralische Blaupause für das politische Handeln des CDU-Politikers. So suchte er deshalb auch den Kontakt zu Landauer Juden, die vor den Nazis geflüchtet waren. Nicht nur das zeigt, wie sehr Wolffs Werte der Politik der AfD entgegenstehen, die Menschen gerne einteilt in Gruppen, als bestücke sie eine Auslage im Supermarkt, unten die Billigware, oben die Edelprodukte.

Am Ende scheiterte der Antrag an einer Formalie. In Landau darf eine Straße erst fünf Jahre nach dem Tod einer Person nach dieser benannt werden. Dennoch war der Versuch der AfD, den toten Christof Wolff als Benutzeroberfläche zu verwenden, um dessen CDU in Verlegenheit zu bringen, pietätlos und ekelhaft. Aber das hat in dieser Partei Methode.

Die CDU schwieg im Rat, weil sie den Antrag der AfD nicht aufwerten wollte. Das war ein Fehler. Die Fraktion hätte direkt reagieren und der AfD zeigen müssen, dass sie solche Schmutzeleien nicht durchgehen lässt. Christof Wolff hätte das gefallen.