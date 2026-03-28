Die Forderung der AfD, den kürzlich verstorbenen CDU-Oberbürgermeister Christof Wolff mit einem Straßennamen zu ehren, hat für Kritik gesorgt. Nun folgt eine Entschuldigung.

„Es war ein Fehler. Ich bitte um Entschuldigung“, sagte Norbert Herrmann am Freitag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Fraktionschef der AfD hatte in der Sitzung des Landauer Stadtrats am Dienstag einen Antrag eingebracht, der im Anschluss heftig diskutiert wurde. Herrmann forderte, eine Straße, eine Allee oder einen Platz nach Christof Wolff wegen seiner Verdienste um die Stadt zu benennen. Der Christdemokrat war im Januar im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Ehrenbürger Landaus regierte die Stadt von 1984 bis 2007 als Oberbürgermeister.

Herrmann betonte am Freitag, er habe Wolff seit vielen Jahren gekannt, immer wieder auch persönliche Gespräche mit ihm geführt. Keineswegs habe er beabsichtigt, durch den Antrag Wolff für eigene politische Zwecke zu missbrauchen. „Das schwöre ich. Ich weiß, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Es ärgert mich vor allem, dass ich vorher nicht mit der Familie Wolff gesprochen habe“, so der AfD-Politiker.

Antrag fällt aus formalen Gründen durch

In der Sitzung hatte sich nach dem Antrag der AfD keine andere Fraktion geregt, auch nicht Wolffs CDU. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) ergriff dann das Wort und erklärte, der AfD-Antrag könne aus formalen Gründen nicht abgestimmt werden. Er verwies auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2023. Damals sei beschlossen worden, dass in Landau eine Straße erst fünf Jahre nach dem Tod einer Person nach dieser benannt werden dürfe.

Erst im Nachgang zur Sitzung reagierten die Christdemokraten mit einer schriftlichen Stellungnahme. Darin hieß es, die CDU-Stadtratsfraktion weise den Vorstoß der AfD entschieden zurück und empfinde ihn als pietätlos. „Dr. Wolff ist erst im Januar verstorben – eine Zeit, in der Trauer, Respekt und Rücksicht gegenüber der Familie an erster Stelle stehen sollten. Nach unserem Kenntnisstand wünscht auch die Familie derzeit ausdrücklich keine solche Benennung.“ Wolff sei ein Christdemokrat durch und durch gewesen. Es sei daher unangemessen, dass ausgerechnet diese Fraktion versuche, sein Andenken politisch zu instrumentalisieren.

„Die Absicht war gut gemeint“

Herrmann sagt, er habe sein Vorhaben, den Antrag zu stellen, bereits vor der Stadtratssitzung in einer Sitzung des Bauausschusses angekündigt. Niemand, weder CDU noch Oberbürgermeister Geißler, hätten ihn darauf hingewiesen, dass dieser formal gar nicht umsetzbar wäre derzeit. „Hätte ich das gewusst, hätte ich den Antrag natürlich erst gar nicht eingebracht“, so Herrmann. Er habe ihn auch bewusst nicht vor der Landtagswahl gestellt. „Ich kann nur noch mal wiederholen, dass wir uns damit nicht politisch profilieren wollten. Die Absicht war gut gemeint.“