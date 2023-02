Es gibt Neues von Landaus Straßen: Wie das Ordnungsamt am Donnerstag mitteilt, konnte die Absperrung für eine private Baustelle in der Waffenstraße so eingerückt werden, dass neben Fußgängerinnen und Fußgängern jetzt auch wieder Radler diese passieren können. Eine gute Nachricht, wie Verkehrs- und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann findet. Die Stadt habe die Baustelle eng begleitet und immer wieder auf die Notwendigkeit einer Verschlankung hingewiesen.

Die Arbeiten an der Martin-Luther-Straße zwischen Weißquartier- und Königstraße sind so weit abgeschlossen, dass sie wieder voll genutzt werden kann. Das war laut Stadt Voraussetzung für den Start der Bauarbeiten in der Königstraße. Dort haben die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Queich und Martin-Luther-Straße begonnen. Zunächst wurden der Asphalt abgefräst und die Gehwege beseitigt. Danach stehen die Suche nach Kampfmitteln im Boden und erst dann die eigentlichen Kanal-, Tief- und Straßenbauarbeiten an. Eine Umleitung über die Weißquartierstraße und die Neumühlgasse ist ausgeschildert.

Von der Innenstadt in die Stadtdörfer: In Mörzheim wird bis längstens 20. Februar die Impflinger Straße gesperrt. Die Straße war für die Erschließung des Neubaugebiets geöffnet und dann vorerst provisorisch wieder geschlossen worden. Die Umleitung während der Wiederherstellung erfolgt über Impflingen, Billigheim-Ingenheim und Heuchelheim-Klingen sowie in umgekehrter Richtung. Anliegerverkehr ist zugelassen bis zur Baustelle.