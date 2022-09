Gute Nachrichten für die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau: Aus dem Landesstraßenbauprogramm 2023/2024 fließen rund zehn Millionen Euro für 30 Projekte in die Region, wie das SPD-Landtagsbüro mitteilt. Gefördert werden sollen in den kommenden beiden Jahren folgende Projekte: Die L512 bei Landau-Nord, deren Anschlussstelle sowie der vierstreifige Ausbau im Zusammenhang mit der B10. Die Ortsdurchfahrten Leimersheim, Edesheim, Bellheim und Billigheim sowie die Ortsumgehung Bellheim. Ebenso enthalten sind viele Fahrradstreifen, etwa zwischen Vorderweidenthal und Darstein sowie Leimersheim, Neuburg und Hagenbach. „Mit 273,6 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren für 411 Projekte im Land bleibt das Landesstraßenbauprogramm auf einem sehr hohen Niveau mit kontinuierlich steigenden Summen“, betonte der SPD-Landtagsabgeordnete Alexander Schweitzer. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr sind 135 Millionen Euro für Straßenbauprojekte verplant – im kommenden Jahr 136,3 Millionen Euro und 2024 dann 137,3 Millionen Euro.