Wegen Straßenbauarbeiten wird die Weinstraße in Albersweiler in der Zeit vom Dienstag, 12. Juli, bis voraussichtlich Dienstag, 26. Juli, für zwei Wochen voll gesperrt. Aus der Sperrung ergeben sich auch Einschränkungen im Busverkehr der Linie 521 in Richtung Landau. Das teilte die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH am Freitag in einer Pressemeldung mit. Die Linie 521 befährt die Gemeinden Ramberg, Eußerthal, Albersweiler, Frankweiler und Landau.

In Fahrtrichtung Landau Hauptbahnhof kann die Haltestelle Landau Klinikum fahrzeitbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Landau Bethesda mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. Aufgrund der Umleitungsstrecke kann es möglicherweise zu Verspätungen kommen.