Wegen des Austauschs von Leitplanken an der B38 zwischen Landau und der A65-Anschussstelle Landau-Süd regelte auf der vielbefahrenen Strecke am Montag eine Behelfsampel den Verkehr. Das hat der Landesbetrieb Mobilität auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Lichtanlage sollte unter anderem dafür sorgen, dass die Straßenarbeiter sicher ihren Dienst tun konnten. Grund für den Austausch waren die Folgen eines Unfalls, bei denen Schutzplanken nahe der Kreuzung nach Insheim beschädigt worden waren. Zeitweise kam es zu Behinderungen auf dem Autobahnzubringer.