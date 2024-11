Im Landauer Stadtdorf Arzheim sind in der Nacht von Donnerstag, 31. Oktober, auf Freitag, 1. November, mehrere Objekte mit rechtsradikalen Parolen und Symbolen beschmiert worden. Die Polizei berichtet von insgesamt 22 betroffenen Objekten, darunter das Dorfgemeinschaftshaus, Straßen, Gehwege, Stromkästen sowie Hausfassaden. Aufgesprüht wurden unter anderem „Sieg H.“, ein Hakenkreuz sowie „Tesak“. Mit Letztgenanntem ist mutmaßlich der 2020 gestorbene russische Neonazi Maxim „Tesak“ Marzinkewitsch gemeint, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann noch nicht geschätzt werden, er dürfte von beträchtlicher Höhe sein. Die Polizei hat Strafverfahren gegen die unbekannten Täter eingeleitet und ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Sprayer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.