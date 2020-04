Die Landstraße zwischen Eschbach und Leinsweiler wird ab kommenden Montag gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Speyer am Freitagnachmittag mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten. In einem ersten Abschnitt wird die Fahrbahn zwischen dem Ortsausgang von Leinsweiler und dem Hotel Leinsweiler Hof erneuert. Die Arbeiten werden rund zwei Wochen dauern. In der zweiten Bauphase wird dann die Fahrbahn zwischen dem Leinsweiler Hof und dem Ortseingang von Eschbach saniert. Bis Ende Mai soll das Projekt abgeschlossen sein. Kosten: rund 440.000 Euro. Umleitungen sind eingerichtet.