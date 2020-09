Überall wird zurzeit in Landau und Umgebung gebaut, geteert, ausgebessert – weswegen Straßen gesperrt werden. Am Mittwoch, 16. September, wird nun die Straße zwischen Dammheim und dem Baumarkt Hornbach für zwei Tage voll gesperrt. „Aufgrund dringend notwendiger Reparaturarbeiten an Fahrbahn und Bankette“, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Vollsperrung ist am Mittwoch und Donnerstag jedoch nur tagsüber zwischen 7 und 16 Uhr.

Aus Richtung Landau beginnt die Vollsperrung kurz nach der Abfahrt Dammheim, in der Gegenrichtung kurz vor der Abfahrt Bornheim. Umleitungen seien ausgeschildert, heißt es. Anwohner sind von der Vollsperrung nicht betroffen.