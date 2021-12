Am Heiligabend kam es laut Polizei bei Freimersheim zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Ein vorfahrtsberechtigter 25-Jähriger fuhr auf der L540 von Freimersheim kommend in Richtung Hochstadt. An der Kreuzung L540/L507 missachtete ein 53-Jähriger das Stoppschild und überfuhr mit seinem Auto die Kreuzung von Kleinfischlingen kommend nahezu ungebremst in Richtung Freisbach. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos in das angrenzende Feld geschleudert. Zweimal Totalschaden. Die beiden Fahrer erlitten mehrere Schnittwunden und wurden in ein Krankenhaus gebracht.