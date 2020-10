Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung auf der L 507 bei Großfischlingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann von Kleinfischlingen kommend an der Kreuzung zur L 524 ein Stoppschild missachtet. Er stieß in der Folge mit dem Wagen einer 24-Jährigen zusammen, die auf der Landesstraße zwischen Essingen und Großfischlingen unterwegs war. Es wurde niemand verletzt.