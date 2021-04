Auf mehr als 20.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall am Ostersonntag gegen 14.30 Uhr bei Großfischlingen passiert ist. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem BMW auf der L507 von Edesheim in Richtung Kleinfischlingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur L542 habe er das Stopp-Schild missachtet und sei ungebremst in den Kreuzungsbereich gefahren. Dort stieß er mit dem Audi einer 29-Jährigen zusammen, die ebenfalls aus dem Kreisgebiet stammt. Die Frau war von Essingen kommend in Richtung Großfischlingen unterwegs. Die Audifahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.