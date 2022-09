Das Haus Südstern lädt für Samstag, 17. September, ab 17 Uhr zu einem Stoner-Rock-Konzert in den Garten des Vereinsheimes in der Weißenburger Straße ein. Es spielt die niederländische Stoner-Gruppe No Man’s Valley, die ihre zweite Platte auch in Landau vorstellen möchte. Vorgruppe sind die Psychedelic-Rocker Zoahr aus Pirmasens. Eintritt frei, es wird um Spenden für die Bands gebeten.