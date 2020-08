Noch immer läuft die Untersuchung zur Reaktivierung der Bahnstrecken zwischen Landau und Germersheim sowie Landau und Herxheim. Mit der öffentlichen Vorstellung der Ergebnisse ist zum Ende des Jahres zu rechnen, teilte Thomas Gebhart, CDU-Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsminister, am Freitag mit. Er hoffe, dass diese Ergebnisse eine Grundlage für weitere Überlegungen zur Reaktivierung der Strecken bilden könnten. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, müssten in weiteren Schritten auch frühzeitig die Interessen der Anlieger an den Trassen berücksichtigt werden, fordert der Jockgrimer. Gebhart hatte sich in dieser Frage wiederholt an den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) gewandt und sich dafür ausgesprochen, etwaige Reaktivierungen zu untersuchen. Wie der Verbandsvorsteher, der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU), Gebhart auf Nachfrage antwortete, wird derzeit für beide Strecken eine schon vor längerer Zeit beauftragte Kosten-Nutzenuntersuchung erstellt.