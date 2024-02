Die Stadt Landau feiert in diesem Jahr 750 Jahre Stadtrechte. Zu diesem Anlass wurde ein Jubiläumsbecher entworfen. Dieser ist ab sofort im Büro für Tourismus zu kaufen. Unkaputtbar, stilecht und mit Jubiläumslogo: So kommt der Dubbebecher zum 750. Stadtgeburtstag daher. Damit er zu jeder Veranstaltung mitgenommen werden kann und weder beim Lego-Fan-Event noch an der Bréal-Marathon-Strecke zu Bruch geht, ist der 0,5-Liter-Becher aus Kunststoff und nicht aus Glas. Zu kaufen gibt es den Jubiläumsbecher für vier Euro zu den Öffnungszeiten des Büros für Tourismus im Rathaus. Diese sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr, montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Weitere Informationen rund um das Stadtjubiläum gibt es unter www.landau-tourismus.de/landau750.