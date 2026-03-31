Die Stiftung der VR Bank Südpfalz hat die Förderung der Freiwilligen Feuerwehren in der Region zu ihrem Förderschwerpunkt 2026 erklärt. Ziel ist es, das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehren gezielt zu stärken. Das geht aus einer Mitteilung der VR Bank hervor. Gefördert würden unter anderem besondere Maßnahmen, Projekte der Jugendarbeit sowie Anschaffungen zur Verbesserung von Ausbildung und Einsatzfähigkeit, so das Geldinstitut. Darüber hinaus könnten auch Vorhaben aus den Bereichen Prävention, Sicherheit und Öffentlichkeitsarbeit sowie weitere förderfähige Projekte berücksichtigt werden. Die Ausschreibung ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Mitmachen können alle Freiwilligen Feuerwehren im Geschäftsgebiet der VR Bank Südpfalz.

Info

vrbank-suedpfalz.de/stiftung