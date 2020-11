Die Protestantische Stiftskirchengemeinde Landau möchte alle Bürger nach ihrer Meinung zur Innensanierung befragen. Drei Architekturbüros wurden aufgefordert, Konzepte zu entwickeln. Bevor die Jury am 5. Dezember den Sieger kürt, werden die Entwürfe bis zum 29. November im Gemeindehaus am Johannes-Bader-Platz ausgelegt.

Alle Besucher, nicht nur Mitglieder der Kirchengemeinde, können der zwölfköpfigen Jury auf ausliegenden Beurteilungsblättern Gedanken und Anmerkungen zu den drei Beiträgen auf den Weg geben. Um ein für alle Seiten faires Verfahren sicherzustellen, werden die Besucher auf Verschwiegenheit verpflichtet. Die Inhalte der Ausstellung dürfen nicht veröffentlicht werden. Es dürfen keine Fotos gemacht werden. Und die Besucher dürfen keinen Kontakt zu den Architekturbüros oder zur Jury aufnehmen.

Die Ausstellung ist geöffnet im Anschluss an die Gottesdienste in der Stiftskirche am 15., 22. und 29. November, montags und mittwochs bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags von 16 bis 19 Uhr.

Info

Anmeldung mit Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon, E-Mail) im Gemeindebüro, Telefon 06341 620806, E-Mail stfiftskirche.landau@evkirchepfalz.de.