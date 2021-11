Die protestantische Stiftskirchengemeinde kündigt für diesen Samstag und für Samstag, 18. Dezember, jeweils ab 10.30 Uhr, zwei weitere Impfaktionen im Gemeindehaus am Landauer Stiftsplatz an. Für Samstag sind alle Erwachsenen ab 30 Jahren eingeladen, teilt Dekan Volker Janke mit. Verabreicht wird der Impfstoff der Firma Moderna. Die Aktionen gehen bis 15 Uhr oder so lange der Impfstoff reicht. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Personalausweis sowie der Impfausweis. Die Gemeinde führt die Aktion in Zusammenarbeit mit Landauer Arztpraxen durch.