Die Landauer Stiftskirchengemeinde öffnet zu Ostern die Pforten ihrer Gotteshäuser zu den Gottesdiensten. Das teilt Dekan Volker Janke mit. Das Presbyterium habe am Freitagabend mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung für die Beibehaltung der geplanten Präsenzgottesdienste an den Osterfeiertagen entschieden.

Die wesentlichen Gründe seien das seit Wochen und Monaten bewährte Hygienekonzept, die Rücknahme der Bitte der Kanzlerin und der Ministerpräsidentenkonferenz, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, und die Möglichkeit für Menschen, die besonders unter der jetzigen Situation leiden, wenigstens einmal die Woche unter strengen Abstands- und Hygieneregeln ein Angebot für ihre seelische Gesundheit wahrnehmen zu können, erklärt Janke. „Insgesamt machen wir die Erfahrung, dass unsere Gemeindemitglieder sehr verantwortungsvoll von der Möglichkeit der Teilnahme an Gottesdiensten Gebrauch machen. Die gesundheitliche Gefährdung ist um ein Vielfaches geringer als zum Beispiel beim Einkaufen“, sagt der Dekan.

Für die Präsenzgottesdienste an Karfreitag ( 10 und 11.30 Uhr sowie die musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr) und Ostern (Ostersonntag, 10 und 11.30 Uhr, sowie Ostermontag, 10 Uhr) besteht eine Anmeldepflicht über die Internetseiten der protestantischen Stiftskirchengemeinde unter www.stiftskirche-landau.de oder www.evkirchelandau.de, sowie telefonisch im Gemeindebüro der Stiftskirche unter 06341 620806. Zusätzlich gebe es die digitalen Angebote (Zoom-Abendmahlsfeier an Gründonnerstag und Ostervideo auf Youtube), sowie die Ostertüte „To Go“ mit der App Actionbound, die am Karsamstag von 10 -12 Uhr an der Stiftskirche abgeholt werden kann.