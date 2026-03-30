Klassische Musik und kulturelle Erinnerung: Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz lädt für den 8. April zum Konzert in Landau ein.

Ein Konzertabend in der evangelischen Stiftskirche Landau stellt die musikalische Tradition von Sinti und Roma in den Mittelpunkt. Anlass ist der Internationale Roma Day am Dienstag, 8. April. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Antonín Dvořák, Johannes Brahms, Franz Lehár, Emmerich Kálmán und Franz Liszt. Präsentiert werden sie laut Ankündigung des Verbands Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz von einem Ensemble.

Der Internationale Roma Day wird seit 1971 in Erinnerung an den ersten Welt-Roma-Kongress in London begangen. Er steht für die internationale Anerkennung der Sinti und Roma als Minderheit, für kulturelle Sichtbarkeit und politische Selbstvertretung, erinnert zugleich an Ausgrenzung und Verfolgung und setzt ein Zeichen für Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe, teilt der Verband mit.

Infos

www.vdsr-rlp.de