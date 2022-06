Zwei Männer haben am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft in der Kronstraße in Landau eine Tasche gestohlen. Bemerkenswert ist die Masche, nach der sie vorgingen. Laut Polizei gaben sich die Männer – der eine 45 bis 50 Jahre alt, der andere um die 50 – nämlich als Steuerfahnder aus. So konnten sie die Mitarbeiterin ablenken. In einem günstigen Moment griff sich der eine die Tasche und rannte aus dem Laden. Auch der andere Mann flüchtete. In der roten Stofftasche befand sich unter anderem ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag, so die Polizei. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der Jüngere soll 1,75 groß und von kräftiger Statur sein, einen Vollbart und ein gelbes T-Shirt getragen haben. Der andere Täter soll ebenfalls 1,75 Meter groß sein und einen Schnauzbart haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl und Amtsanmaßung aufgenommen. Sie warnt wiederholt davor, Taschen und Wertsachen offen liegen zu lassen.