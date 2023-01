Die Stadtverwaltung Landau verweist zum Jahresbeginn auf Steuererleichterungen und höhere Vergütung für alle, die auf Fotovoltaikanlagen setzen.

Das Interesse am Umstieg auf Solarenergie in Landau sei groß, heißt es in einer Pressemitteilung. Das zeigten unter anderem die knapp 300 Teilnehmer, die sich im vergangenen Jahr bei einer der sechs Info-Veranstaltungen im Zuge der Landauer Solar-Offensive über das Thema informiert hätten. Umweltdezernent Lukas Hartmann weist darauf hin, dass das Einrichten einer eigenen Fotovoltaikanlage seit Jahresbeginn noch attraktiver geworden ist, denn seit 1. Januar sind die von der Bundesregierung beschlossenen Steuererleichterungen für Solaranlagen-Betreibende in Kraft.

Keine Mehrwertsteuer

Durch die Änderung des Einkommenssteuergesetzes sind laut Stadtverwaltung Fotovoltaikanlagen bis 30 Kilowatt Leistung (kWp) seit Jahresbeginn von der Steuerpflicht befreit – egal, ob der erzeugte Strom selbst verbraucht oder verkauft wird. Zur Einordnung: Eine typische Fotovoltaik-Hausanlage hat zwischen 3 und 20 kWp. Diese Steuerbefreiung gilt auch für bereits bestehende Anlagen. Wer sich jetzt eine neue Fotovoltaikanlage bis 30 kWp anschafft, profitiert ab sofort von weiteren Steuererleichterungen. So fällt die Mehrwertsteuer beim Kauf von Solarmodulen und Zubehör wie Speichern weg. Bereits seit dem 30. Juli 2022 gelten zudem höhere Vergütungssätze für Anlagen, die seitdem in Betrieb genommen werden.

„Öl und Gas sind knapp – das wussten wir schon länger, und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns in Mitteleuropa noch einmal deutlich gemacht, wie risikobehaftet unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist“, betont Umweltdezernent Hartmann (Grüne). Gerade in Landau und Umgebung mit über 1000 Sonnenstunden im Jahr biete sich darum der Umstieg auf Solarenergie an. „Angesichts der Klimakrise und der Dringlichkeit der Energiewende freut es mich sehr, dass die Bundesregierung den Umstieg auf Solarenergie für die Bürgerinnen und Bürger jetzt deutlich einfacher und auch finanziell attraktiver gemacht hat.“

Hartmann ermutigt Interessierte, sich zu informieren und die flexibleren Regelungen zu nutzen, um sich Solar aufs eigene Dach – oder in den Garten – zu holen. „Natürlich können die Wartezeiten für die Lieferung und Installation neuer Anlagen aktuell leider relativ lange sein, aber um so wichtiger ist es, sich bald zu entscheiden und das Projekt einer eigenen Solaranlage anzugehen.“

Info

Weitere Informationen zum Thema gibt es beispielsweise bei der Verbraucherzentrale oder bei Energie Südwest unter www.energie-suedwest.de/sonnendach.