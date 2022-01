Da auch in diesem Jahr keine übliche Sternsingeraktion durchgeführt werden darf, wird es in Herxheim am kommenden Sonntag um 10 Uhr einen Dankgottesdienst der Sternsinger in der Pfarrkirche geben. Wie die Pfarrei Heiliger Laurentius mitteilt, wird gegen 10.45 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst eine Prozession mit Sternsingern und Pfarrer, begleitet von zwei Kamelen und einem Esel, vom unteren Kirchberg aus zum Festplatz hinter der Elmar-Weiller-Festhalle ziehen, um so den Segen der Sternsinger symbolisch in den Ort zu tragen.