In diesem Jahr konnten die Kinder und Jugendlichen leider wieder nicht als „Sternsinger“ durch die Straßen ziehen, um den Segen in die Häuser zu bringen. Nach dem Motto: „Sternsingen - aber sicher“ wurden in der Pfarrei Klingenmünster „Segensbriefe“ in die Briefkästen verteilt. Mit der Aktion konnte ein Geldbetrag von 12.168 Euro verbucht werden, der an verschiedene Projekte und an das Hilfswerk „Sternsinger“ überwiesen wurde. Die gesamte Weihnachtskollekte von Adveniat (5437 Euro), Weltmission der Kinder (349,26 Euro), Afrikatag (229 Euro) und den Sternsingern (12.168 Euro) betrug 18.185 Euro.