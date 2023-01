20*C+M+B*23: Pünktlich zum Dreikönigsfest haben die Sternsinger der Landauer Gemeinden St. Maria, Hl. Augustinus und St. Albert ihren Segensgruß am Landauer Rathaus angebracht. Oberbürgermeister Dominik Geißler empfing die Segensbringer mit Vertretern der Gemeinden und des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend und lud sie zu Punsch und Keksen in den Ratssaal ein. Im Vorfeld hatten sich die Mädchen und Jungen auf dem Rathausplatz bei einer Aktion der Katholischen Jugend mit den 42 UN-Kinderrechten beschäftigt und ein Banner gestaltet, das jetzt für eine Woche am Balkon des Rathauses hängen wird. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Motto der Aktion. Außerdem notierten die Sternsinger auf Karten, was sie sich vom neuen Oberbürgermeister für die Kinder der Stadt wünschen, und übergaben diese an den Stadtchef. Lena (13) wünscht sich in den Sommerferien halben Eintritt zu Landauer Attraktionen. Noah, Elias und Lieen (alle 8) wünschen sich besseres Mittagessen in der Schulkantine. Das Anliegen von Quentin (11): „Ich wünsche mir, dass die Busse wieder zum ESG und der IGS fahren.“ Geißler überreichte zur Unterstützung der Aktion des Kindermissionswerks eine Spende aus Mitteln der Sparkassenstiftung in Höhe von 500 Euro.