Sternfahrt

„Mit Rad, mit Bus, mit Bahn bekämpfen wir den Straßenwahn – zum Wohle der Pfalz.“ Unter diesem Motto möchten mehrere Organisationen ein Zeichen gegen den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 setzen.

Autokorso von Querdenkern

In Landau wollen Querdenker wieder ein Autokorso durchführen. Die Stadtverwaltung erklärt bereits im Vorfeld, dass es nicht zu verhindern war.

Rose Druck rüstet auf

Rose Druck in Landau ist eine der vier letzten Druckereien für Tiefdruck in Deutschland. Sie ist zwar die Kleinste im Prospekt-Geschäft, aber die Roses haben große Pläne. Der Umweltschutz spielt dabei eine zentrale Rolle.

Mit Lärmschutzwand Strom gewinnen

In Offenbach wird an einem besonderen Projekt gearbeitet. In der Nähe des Queichtalbads soll ein energetisch optimiertes Wohnquartier entstehen.

Wie eine Rakete auf dem Rhein

Jetski fahren auf dem Rhein wird immer beliebter. Seit Corona entdecken immer mehr Menschen Deutschlands größtes Fluss als Freizeitparadies. Zwölf RHEINPFALZ-Leser hatten nun die Chance, mit erfahrenen Piloten die Faszination Jetski zu erleben.

Bei Sonnenstich schnell aus der Hitze

Richtig helfen: Die vergangenen Tage war es extrem heiß in unserer Region. Nicht jeder kann der Hitze entfliehen, auch weil er vielleicht arbeiten muss. Doch was tun, wenn jemand Hilfe braucht ?