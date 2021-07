Die Organisationen „Pulse of Europe“ Landau, der ADFC und die protestantische Stiftskirchengemeinde Landau laden für Sonntag zur Radtour „Ride for Europe“ unter anderem von Landau auf die Lauterbrücke zwischen Scheibenhard und Scheibenhardt ein. Los geht die Sternfahrt um 10 Uhr am Landauer Rathaus, 11.30 Uhr an der Kandeler VG-Verwaltung, oder um 11.30 Uhr am Hôtel de ville in Wissembourg, sowie jeweils um 10 Uhr in Karlsruhe und Hagenau. Um 13.30 Uhr gibt es eine Abschlusskundgebung auf der Brücke zwischen Scheibenhard und Scheibenhardt.