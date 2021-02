Der seit 1999 bestehende Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst in Landau in der Weißenburgerstraße 1 hat sich neu organisiert. Die Region Landau und Südliche Weinstraße ist in der Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen gut aufgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Allerdings gab es eine Lücke in der Versorgung von lebenszeitverkürzt erkrankten Kindern und deren Familien. Deshalb hat der Freundeskreis die Voraussetzungen für einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst geschaffen, der mittlerweile seine Arbeit aufgenommen hat. Begleitet werden Familien mit einem lebensbedrohlich erkrankten Kind oder Jugendlichen, aber auch Familien mit einem schwerkranken oder sterbenden Elternteil begleitet, in deren Haushalt minderjährige Kinder leben. Aus beiden Diensten unter einem Dach wurde nun das Ambulante Hospiz-Zentrum Südpfalz.

