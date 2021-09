Romy Schwarz, bisher stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat Annweiler und in der vorherigen Legislaturperiode erste Beigeordnete der Stadt, ist aus der CDU ausgetreten. Sie bleibt weiterhin Stadtratsmitglied, die CDU muss ihren Fraktionsvorsitz neu besetzen. Der Hauptgrund für den Austritt nach 20 Jahren: Unzufriedenheit mit der Gesamtpartei. „Mich hat geärgert, dass Armin Laschet als Kanzlerkandidat nominiert wurde und damit über die Köpfe der Basis hinweg entschieden wurde“, sagt Schwarz. Übel aufgestoßen sei ihr auch der Satz im Wahlkampf: „Es geht um die CDU.“ In ihren Augen gehe es um Deutschland, nicht um die Partei. Sie stehe auch nicht mehr hinter dem Parteiprogramm der CDU. Verbittert habe sie auch, dass sie in ihrer Zeit als Beigeordnete kaum Unterstützung von der eigenen Partei erfahren habe.