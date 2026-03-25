Vier Fotos, auf denen nackte Kinder abgebildet sind, hat ein 61-Jähriger laut Anklage besessen. Das Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Bergzabern wurde trotzdem eingestellt.

Der wahrscheinlich einprägendste Satz in dieser Verhandlung vor dem Amtsgericht Bad Bergzabern kommt von der Fachärztin für Psychiatrie und Gutachterin des Angeklagten. „Pädophilie kann man nicht wegtherapieren“.

Der 61-jährige Angeklagte sitzt im Rollstuhl im Gerichtssaal. Dabei ist sein Alltagsbegleiter, er kann sein Leben nicht mehr alleine bestreiten. Sexualdelikte mit Kindern werden ihm seit 1984 vorgeworfen. In diesem Fall, zu dem er sich nicht äußert, ist es der Besitz von vier Fotografien. Fotos von gänzlich unbekleideten Kindern in aufreizenden Posen. Als „deutliche Inhalte“ werden sie von der Staatsanwaltschaft bezeichnet.

Schwere Sexualdelikte in der Vergangenheit

Seinen Lebenslauf schildern Richter Christoph Sommer und die Gutachterin; der Angeklagte äußert sich gar nicht. Als Baby hatte er eine Hirnhautentzündung und er leidet an einer seltenen Hautkrankheit, bei der die Haut aufplatzt, wenn er sich anstößt. Die Förderschule besucht er bis zu seinem 15. Lebensjahr, arbeitet dann in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen.

1984, 1986 und 1989 werden ihm schwere Sexualdelikte vorgeworfen. 1998 wird er wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in die forensische Abteilung des Pfalzklinikums eingewiesen, 2011 entlassen. „2022 erlitt er einen Schlaganfall, er hat eine Intelligenzminderung mit einem IQ unter 70“, so die Gutachterin, die viele weitere chronische körperliche und psychische Erkrankungen schildert, und auch eine eingeschränkte Einsichts- und Steuerungsfähigkeit.

Eine Zeugin, die in der Einrichtung im Pfalzklinikum arbeitet, in der der Angeklagte inzwischen untergebracht ist, sagt aus, dass sie keine weiteren Fotos oder sexualisierte Inhalte gesehen habe, auch nicht auf seinem Handy. Der Einstellung des Verfahrens stimmte die Staatsanwaltschaft nur widerwillig zu. „Wenn Kinder betroffen sind, geht das für mich gar nicht, aber in seinem körperlichen Zustand stellt er keine Gefahr dar“, so der Staatsanwalt.