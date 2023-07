In Edesheim wird es für Bauherren teurer, die Stellplätze nachweisen müssen, aber nicht können. Sie müssen künftig eine Ablöse zahlen, die künftig fast doppelt so hoch ausfallen wird wie bisher. Kassierte die Gemeinde bislang rund 5500 Euro, werden künftig 10.000 Euro fällig. Damit ist Edesheim in Sachen Stellplatz-Ablöse das teuereste Pflaster in der Verbandsgemeinde Edenkoben.