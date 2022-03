Unbekannte haben am Sonntagmittag von einer Brücke über der A65 einen Stein geworfen und dabei die Windschutzscheibe einer Autofahrerin beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in Höhe von Kirrweiler, auf der zur Anschlussstelle Edenkoben nächstgelegenen Bauwerk. Die Frau war in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Sie konnte drei Personen auf der Brücke wahrnehmen. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet darum, verdächtige Beobachtungen, die hiermit in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch unter der Rufnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.