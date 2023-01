Seit September hat Landau wieder ein Steak House. Der afghanische Besitzer Amrullah Javid vermischt im Legends kulinarische Einflüsse aus seiner Heimat mit wohlbekannten Klassikern. Wie lief’s in den ersten Monaten?

Steak oder Burger? Warum nicht beides. Im Legends Steak House in Landau darf das Steak auch mal zwischen zwei Brothälften liegen, zusammen mit Grillgemüse, Salat und Burgersoße. Doch auch klassische Steaks, Pasta und Schnitzel stehen auf der Karte des im September in der Pestalozzistraße eröffneten Restaurants.

Amrullah Javid betreibt die Gastronomie. Der Afghane, der vor sechs Jahren nach Deutschland kam, hat sich so mit nur 22 Jahren einen Traum erfüllt. „Mein Vater war selbstständiger Bauingenieur. Ich wollte schon immer selbstständig sein wie er“, verrät Javid. Zusammen mit einem Koch kümmert er sich in der Küche selbst um die Gerichte und bringt dabei auch Ideen aus seiner Heimat mit ein. So gibt es zum Beispiel auch balkanisches Grillgemüse, Cevapcici oder afghanischen Reis mit Lammfleisch, Rosinen und Karotten. „Das gibt es in Landau so nicht“, sagt Javid. Den Steak-Burger gibt’s mit Beilage für 17,90 Euro. Alle Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen.

Einziges Steak House der Stadt

Javid wollte mit seinem Restaurant etwas nach Landau bringen, was es dort nicht gibt. Er hat das einzige Steak House in der Stadt. Zuletzt war das das Eltoro Restaurant, das früher an selber Stelle wie jetzt das Legends war und nach Essingen umgezogen ist.

Seine Zutaten holt Javid entweder vom Großmarkt oder von seinem eigenen Lebensmittelgeschäft Dostan Market in der Landwehrstraße in Landau, mit dem er sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht hat. Zuvor arbeitete er vier Jahre in der Burrweiler Mühle in der Küche. „Ich koche schon immer gerne selbst, dort habe ich aber auch viel gelernt“, sagt er. Zum Namen Legends hat er keine besondere Geschichte. Unter vielen Überlegungen, die er hatte, gefiel ihm der Name einfach am besten.

An Weihnachten gut besucht

Javid blickt auf lebhafte Tage in seinem Restaurant zurück. In der Weihnachtszeit sei das Legends gut besucht gewesen. Das war nicht immer so. „Im ersten Monat nach der Eröffnung war es sehr ruhig. Die Leute, die da waren, waren aber immer zufrieden.“ Mittlerweile sei auch er zufrieden, da das Restaurant von Monat zu Monat immer besser laufe. Zwei Aushilfen und ein Koch, die er über Freunde gefunden hat, reichen ihm aktuell zwar aus, steigt das Interesse am Steak-House weiter an, kann er sich aber auch vorstellen, weiteres Personal einzustellen. Javid will langfristig in Landau bleiben.