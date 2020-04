Der Stauferkaiser Friedrich II., der Annweiler vor 800 Jahren die Stadtrechte verlieh und dessen Statue das Rathaus ziert, geht mit der Zeit und hat sich gegen das Coronavirus gerüstet. Die Hoheit trägt jetzt Mundschutz. Wer steckt wohl hinter der Aktion? Etwa Familie Plöger, die in Sichtweite das Bistro Rotbart am Markt betreibt und bereits mit feinsinnig-humorvollen Corona-Botschaften an ihren Toren auffiel (Mascha-Kaléko-Zitat auf den Rollos und Quarantini als Cocktail des Tages)? Inhaber Thomas Plöger gibt auf die Frage nur verschmitzt und doppeldeutig ein Zitat des römischen Philosophen Seneca zum Besten: „Nemo enim potest personam diu ferre.“ Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen.

Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried kennt den Urheber natürlich auch, will öffentlich aber nichts bestätigen. Er findet die Aktion „eine witzige Nummer“. Auch wenn Friedrich das mit der Masken-Handhabung noch nicht so recht kapiert zu haben scheint. Die muss nämlich nicht nur über dem Mund, sondern auch über der Nase getragen werden. Also Kaiser, so nicht, das müssen wir noch mal üben. Bleiben darf die Maske aber trotzdem erstmal. Als Symbol dafür, dass wir uns und alle anderen in Corona-Zeiten mit besonnenem Verhalten schützen sollten.