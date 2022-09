Das vom Aku organisierte Lichterfest ist mit dem Verein der Aktiven Unternehmer in die Geschichte eingegangen – also kümmern sich die Geschäftsleute in der Landauer Theaterstraße selbst um eine Aktion zur Belebung ihrer Straße. Wie Sabine Sormani, eine Vertreterin der Uferschen Höfe, mitteilt, steigt die Aktion „shoppen und flanieren, spazieren und entdecken, Freunde treffen und mehr“ der Gewerbetreibenden und Kreativen in der Straße am kommenden Freitag. Die Popup-Stores und Läden haben an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet – und bis zu diesem Zeitpunkt gibt es Unterhaltung und Musik. Ab 18 Uhr legt DJ Jonas Lutz in der Theaterstraße 20 vor Weltherz auf. Angekündigt ist ebenfalls je eine Outdoor-Modenschau um 18.30 und 19.30 Uhr. Mit dem Titel „Klangwerke – Elektro der Anfänge“ unterhält T8 Open Space in der Theaterstraße 8 die Besucher ab 18.30 Uhr.