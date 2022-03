Der Unverpackt-Laden von Heike Mack in der Theaterstraße hat auf eine Feier zu seinem fünfjährigen Bestehen verzichtet und stattdessen eine Spendenaktion für in Not geratene Kinder aus der Ukraine gestartet. Außerdem wurden innerhalb von zwei Tagen viele Sachspenden zusammengetragen, die in eine polnische Schule in Jelenia Gora im Riesengebirge gebracht wurden. Mack überweist nach eigenen Angaben eine Summe von 2250 Euro nach Jelenia Gora. Der Betrag wird in erster Linie für Hygiene, Arznei und Hilfsmittel verwendet , die dort dringend benötigt werden.