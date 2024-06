Die Landauerinnen und Landauer leben immer länger: Rund 10.000 von ihnen haben das 65. Lebensjahr überschritten, mehr als 3225 davon sind 80 Jahre oder älter und gelten damit als hochbetagt.

Die Zahlen gehen aus der aktuellen Statistik „Ältere Menschen 2023“ des Stadtbauamtes hervor. Sie belegt damit einen Anstieg von rund 20 Prozent bei den Landauer Hochbetagten seit 2018. Besonders hoch ist der Anteil hochbetagter Menschen in der Kernstadt, heißt es in der Mitteilung der Stadt: Im Pflegebezirk Landau West, in dem das Bethesda und das katholische Altenzentrum liegen, beträgt ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung mehr als 17 Prozent. Und auch in den angrenzenden Bezirken Schützenhof (9,7 Prozent) und Wollmesheimer Höhe (9,5 Prozent) leben zusammen rund 500 hochbetagte Personen.

Eine weitere Nachricht ist, dass immer mehr ältere und auch hochbetagte Menschen alleine oder zu zweit leben. So zeigen die Zahlen der Stadtverwaltung, dass in Queichheim der errechnete Anstieg beispielsweise bei über 50 Prozent liegt. Ausnahmen bilden hier nur Arzheim und Wollmesheim, wo der Hochbetagten-Anteil im Vergleich zu 2018 leicht gesunken ist.

Pflegebericht in Planung

„Wir nehmen die Veränderungen in der Altersstruktur sehr ernst und sind aktiv dabei, uns mit den daraus resultierenden gesellschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen“, erklärt Lena Dürphold, Beigeordnete und Sozialdezernentin der Stadt. Ziel sei es, dass Menschen trotz steigendem Unterstützungsbedarf möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause und vertrauten Umfeld bleiben können. Im Zuge eines Gutachtens soll nun ermittelt werden, was die Entwicklungen für die künftigen Pflegebedarfe in der Stadt Landau bedeuten.

Für den Pflegebericht werden Daten aus der Pflegeversicherung, die Auslastung ambulanter und stationärer Angebote und die personelle Ausstattung der Landauer Pflegeeinrichtungen analysiert. In der zweiten Jahreshälfte ist auch eine Befragung der Landauer Seniorinnen und Senioren geplant.

Info

Die Statistik „Ältere Menschen 2023“ ist online unter https://maps.landau.de/statistik zu finden.