Nächstes Jahr wird Herxheim 1250 Jahre alt und das wird auch mit dem Stationentheater „Ums Eck geguckt“ entlang der Herxheimer Hauptstraße gefeiert, teilt die Verbandsgemeinde mit. Anlässlich des Herxheimer Dorfjubiläums schreiben sechs Autoren des Chawwerusch-Theaters im Auftrag der Ortsgemeinde Herxheim ein Theaterstück über die jüngere Ortsgeschichte. Die Szenen kommen mit Bürgern im September 2023 zur Aufführung. Das Theaterprojekt, das auf einer aktuellen Spurensicherung in Form von Interviews und Recherche über die letzten siebzig Jahre beruht, wird am Samstag, 15. Oktober um 10 Uhr in der Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim vorgestellt. Hierzu sind Interessierten herzlich einladen, so die Gemeinde. Gesucht werden Mitstreiter, die vor und hinter den Kulissen mitwirken wollen. Weitere Informationen gibt es auch im Intenet unter der Adresse www.chawwerusch.de/stationentheater2023.