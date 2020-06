Wer bis zum 22. August mindestens drei Bücher liest, erhält ein Zertifikat und kann Preise gewinnen. Ziel der Aktion ist es, Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule für das Lesen zu begeistern.

Die Gemeindebücherei Heuchelheim-Klingen und die Stadtbücherei Annweiler haben für die Aktion zahlreiche neue Bücher angeschafft. Um in Annweiler weiter neue Medien kaufen zu können, kann man die Bücherei mit „VR-Glücksbringern“ unterstützen. Weitere Infos unter www.vr-gluecksbringer.de. Geöffnet hat die Bücherei in Heuchelheim-Klingen Montag und Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr sowie jeden ersten und dritten Donnerstag bis 20 Uhr. Die Bücherei in Annweiler hat Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet sowie Montag und Donnerstag von 16.30 bis 19 Uhr.

Info