Die neue Veranstaltungsreihe „Eine kleine Stadtmusik“ in Annweiler beginnt am Freitag mit einer Darbietung der Gruppe „Die Schoppequetscher“. Die Straßenmusik-Reihe soll fünf Termine bis Anfang August umfassen, wie der Verein Zukunft Annweiler mitteilt. Die Veranstaltungen sollen im Zwei-Wochen-Rhythmus an wechselnden Orten der Altstadt sein und zum Verweilen einladen. Beim Auftakt am Freitag gibt es von 18 bis 21 Uhr Stimmungsmusik im südpfälzer Dialekt unter den Arkaden des Rathauses. Der Freitag und auch die Uhrzeit sind für die Veranstaltungsreihe bewusst gewählt: Interessierte haben die Möglichkeit, nach dem Einkauf oder dem Restaurantbesuch noch ein wenig der Musik zu lauschen oder alternativ nach der musikalischen Unterhaltung noch einzukehren, um den Abend ausklingen zu lassen. Das Angebot ist immer kostenlos, um „Hutspenden“ wird gebeten.