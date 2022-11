Die Narren sind wieder los: Am 11. November startet wieder die fünfte Jahreszeit. Das wird vielerorts gefeiert. Die Bad Bergzaberner Karnevalgesellschaft Hameckia feiert die Kampagneneröffnung am Freitag ab 19.33 Uhr in der Schlosshalle. Dann wird das noch amtierende Prinzenpaar Heinz und Elfi Leiser verabschiedet und das neue Kinderprinzenpaar inthronisiert. Für die Musik Unterhaltung die Band Acoustic & Amazing. Der Eintritt kostet 7 Euro, Karten gibt es bei Juwelier Malysiak oder an der Abendkasse.

Am Samstag, 12. November, werden bei den Karnevalisten in Klingenmünster in der Klingbachhalle Narrenkrone und Zepter vom amtierenden Prinzenpaar Ina I. (Hammerschmidt) und Martin III. (Klein) weitergegeben an die neuen Regenten der „Minschdrer Narretei“. Nach der Bekanntgabe des neuen Mottos und des Schirmherrn steigt die Disco Night mit der Band Dance Machine. Einlass in die Klingbachhalle ist ab 18.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro (Kinder 5 Euro). Tickets gibt es unter www.pfalzshow.de oder an der Abendkasse.

Der Karnevalverein „Die Bockstallesier“ Annweiler startet ebenfalls am 12. November in die neue Saison. Los geht die Feier im Hohenstaufensaal um 18.11 Uhr. Die Inthronisierung eines neuen Prinzenpaares mit Ordensmatinée und die Ehrung langjähriger Mitglieder stehen auf dem Programm. Damit verbunden ist auch der Bürgermeisterempfang der Verbandsgemeinde Annweiler.

In Offenbach startet der Eröffnungsball der Karnevalgesellschaft „Die Froschköpp“ am Samstag um 19.11 Uhr mit einem Sektumtrunk. Für Musik sorgen die Romanticas, die Garde tanzt und das neue Prinzenpaar wird inthronisiert. Karten gibt es an der Abendkasse.