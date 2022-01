Zum Auftakt der jährlichen Akademiegespräche in Landau debattieren ein Jurist und ein Philosoph angesichts der Corona-Pandemie über Extremfälle der Politik. „Leben schützen um jeden Preis?“ lautet die spannende Frage. Für Donnerstag, 13. Januar, 19 bis 20.30 Uhr, laden die Evangelische Akademie der Pfalz, das Frank-Loeb-Institut und die Stadt Landau zu einer digitalen Runde ein. Es diskutieren der Landauer Philosoph Christian Bermes von der Universität Koblenz-Landau und der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP).

Weitere Abende der Reihe sollen im Alten Kaufhaus über die Bühne gehen. Themen sind Militäreinsätze, Sterbehilfe und Flüchtlingspolitik. Die Erfahrungen mit der Pandemie seien ein Beispiel dafür, wie ernst Folgen politischer Entscheidungen sein könnten, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Das zwinge zum Nachdenken darüber, wie Lebensschutz, Freiheitsrechte und andere Güter miteinander in Einklang gebracht werden könnten. „Wenn wir uns über solche extremen Fragen nicht ehrlich austauschen, gerät der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr – auch in der Stadtgesellschaft“, meint Akademiedirektor Christoph Picker.

Anmeldung zur ersten Veranstaltung per E-Mail an info@eapfalz.de.