Die Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche bietet ein kostenloses Training mit dem Namen Start-A1 an, in dem Stressabbau und -management vermittelt werden. Wie Tina In-Albon, Leiterin der Ambulanz, mitteilt, können Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren lernen, wie man Krisen zu bewältigt, das Selbstvertrauen aufbaut und stärkt sowie mit starken Emotionen umgeht. Das Angebot richtet sich auch an Geflüchtete oder Menschen, die ehrenamtlich oder professionell in Kontakt mit Geflüchteten stehen. Das Training findet in Kleingruppen statt.

Kontakt

E-Mail: start-landau@uni-landau.de.