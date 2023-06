Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pläne der Stadtverwaltung zur Gestaltung der Neubaugebiete in Arzheim, Wollmesheim, Mörzheim und Godramstein haben für mächtig Wirbel in den Stadtteilen gesorgt. Überall gab es Widerspruch. Warum sollen alle Häuser Flachdächer haben?

Rund 160 Wohnungen möchte die Stadt Landau in den vier westlichen Ortsteilen bauen. In allen Stadtteilen sollen es 500 Wohnungen sein – so sieht es das Programm „Landau