Überspülte Straßen und vollgelaufene Keller – Wetterextreme werden häufiger und damit der Hochwasserschutz sehr viel wichtiger. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) arbeitet jetzt an der Erfassung der Gefahrenpotenziale für ein Hochwasservorsorgekonzept in der Innenstadt weiter. Wegen der Pandemie-Beschränkungen war das verschoben worden.

Der EWL lädt jetzt zu Rundgängen in der Innenstadt ein, wie es sie in den Stadtdörfern schon gegeben hat. Treffpunkt zum Gang durch Landau-Nord ist am Donnerstag, 15. April, um 14 Uhr an der Kindertagesstätte Schützenhof im Nußdorfer Weg 11a. Am selben Tag, aber um 16 Uhr, ist auch Landau-Südwest an der Reihe. Start ist dort auf dem Parkplatz der St. Albert-Kirche in der Drachenfelsstraße. Teilnehmen können jeweils die Bewohner des Viertels.

Die bei den Rundgängen gesammelten Ergebnisse werden zur Erarbeitung eines Vorsorgekonzepts gegen Hochwasser und Überflutungen genutzt, das der EWL koordiniert.

Vorsorge besser als Nachsorge

„Eine gute Infrastruktur und individuelle Maßnahmen können Schäden begrenzen, vor Überschwemmungen schützen oder diese dorthin verlagern, wo sie weniger Schaden anrichten“, erläutert Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL. Mit dem Verlagern von Überschwemmungen ist beispielsweise gemeint, dass Wassermassen von den Straßen in die Parks gelenkt werden könnten.

Vor den Rundgängen mit den Bürgern begeht ein Expertenteam jeden Stadtteil. „Wir laden die Anwohnerschaft dazu ein, weil ihre oft langjährigen Beobachtungen wichtige Hinweise liefern und sich so die Risikopotenziale und Bedarfe in jedem Straßenzug gut erfassen lassen. Zum anderen wird durch den Dialog vor Ort das Bewusstsein für die Gefahren im Zusammenhang mit Überschwemmungen geschärft. Hochwasserschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Je stärker sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen, desto größer sind die Erfolgsaussichten“, erklärt Ingenthron.

Die Ergebnisse der Vorrecherchen und der insgesamt 13 Ortstermine werden später in je zwei Workshops vorgestellt und weiterverarbeitet. Das Ziel ist ein Vorsorgekonzept, das die Bürgerschaft sensibilisiert, das Eigentum der Landauer soweit wie möglich schützt und Überflutungen soweit als möglich nur dort zulässt, wo die Auswirkungen gering sind.

Info

Anmeldungen sind jeweils bis einen Tag vorher möglich beim EWL unter Telefon 06341 13-8611 oder unter E-Mail hochwasser@landau.de.