Der starke Wind in der Nacht auf Freitag hat im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bei der Polizei für keine größeren Einsätze gesorgt, wie die Behörde am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Demnach war am Donnerstagabend ein Verkehrsschild aufgrund des starken Windes auf die Fahrbahn der B 10 unweit der Abfahrt nach Godramstein geweht worden. Es gab jedoch keine Behinderungen. In Edesheim wehte eine Windböe ein Wahlplakat auf ein vorbeifahrendes Auto. Es entstand leichter Sachschaden.