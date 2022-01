Die Suche nach einem Standort für die neue Kita in Insheim ist zu Ende. Die Einrichtung wird im Bereich des Pfarrgartens errichtet werden. Ein Abriss der alten Kindertagesstätte mit Neubau an gleicher Stelle war zuvor ebenfalls im Gespräch. Nachdem monatelang in etlichen Ratssitzungen über das Pro und Contra der beiden möglichen Bauplätze diskutiert worden war, fiel die Wahl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates einstimmig aus, wie Ortsbürgermeister Martin Baumstark auf Nachfrage berichtet. „Ich bin im Dezember nochmal mit allen zusammengekommen, um die letzten Bedenken auszuräumen, damit wir das Ganze nun im Rat reibungslos über die Bühne bekommen.“ Es hatte in der frühen Planung so ausgesehen, als ob die Lösung am alten Kindergarten etwa 1,3 Millionen Euro billiger sei. Als die Kosten nochmal neu berechnet wurden, stellte sich heraus, dass in beide Alternativen praktisch gleich viel investiert werden müsste. Ausschlaggebend war dann die bessere Verkehrsanbindung des ausgewählten Standorts im Pfarrgarten. Auch die Sorgen einiger Kirchgänger, der Neubau würde einen zu großen Bereich des Kirchengeländes einnehmen, konnten mit dem Entwurf des Architekten zerstreut werden, teilt Baumstark mit.