Der Trend geht zum Bauchladen: Wenn in Landau die Standgebühren für Wochenmarktbeschicker um möglicherweise 50 Prozent angehoben werden, sind das 17,55 Euro statt 11,70 Euro pro Meter. Dann werden 15 Meter Standlänge, was einem großen Stand entspricht, natürlich deutlich teurer: gut 263 statt 171 Euro pro Tag. Da muss man schon etliche Spargel oder Erdbeeren mehr verkaufen. Mit Salatköpfen, so steht zu befürchten, ist das nicht aufzufangen. Was tun? Nun, man könnte drei bis vier Stockwerke in die Höhe bauen. Oder man orientiert sich an der Reitschul und präsentiert die Auslage platzsparend auf einem Drehgestell. Vielleicht kann man den Stand auch an einem Heißluftballon über dem Pflaster schweben lassen und die Ware auf Zuruf in einem Körbchen abseilen. Nicht praktikabel? Nein, wohl eher nicht. Vielleicht passt man die Sätze künftig einfach öfter in kleinen Schritten an, statt erst nach 15 Jahren. Das spart allen Beteiligten viel Ärger.