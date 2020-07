Den Bund fürs Leben kann man beim Standesamt der Stadt Landau auch an Samstagen schließen. Weil die Nachfrage hoch ist, bietet das Standesamt ab dem kommenden Jahr mehr Termine an. Künftig gibt es im Mai, Juni, September und Oktober an jeweils einem Samstag im Monat nicht nur vier, sondern sechs Termine im Stundentakt zwischen 10 und 15 Uhr. „Für viele Menschen gewinnt das Feiern der standesamtlichen Trauung immer mehr an Bedeutung. Auf dieses Bedürfnis reagieren wir mit der Ausweitung des Angebots“, sagt der Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne). Das sei ihm ein persönliches Anliegen gewesen, seit er selbst 2013 keinen Standesamt-Termin an einem Samstag bekommen habe.

Die Samstagstermine für standesamtliche Trauungen im kommenden Jahr sind:

16. Januar

(Startzeiten jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr); 20. Februar (10 Uhr bis 13 Uhr), 13. März (10 bis 13 Uhr); 17. April

(10 Uhr bis 13 Uhr); 8. Mai (10 bis 15 Uhr), 12. Juni (10 bis 15 Uhr); 3. Juli (10 Uhr bis 13 Uhr); 21. August (10 bis 13 Uhr); 18. September (10 bis 15 Uhr); 2. Oktober

(10 bis 15 Uhr); 20. November